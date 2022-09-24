Зеленский: "Псевдореферендумы будут осуждены"

Оккупационные власти Донбасса говорят, что это делается из соображений безопасности. Но тот факт, что их сотрудники ходят от дома к дому, чтобы заставить людей голосовать - признак того, что свободное участие в так называемом "референдуме" не что иное, как маскарад. Эти кадры, призванные придать происходящему вид обычного плебисцита, сняты в Мариуполе и Донецке.

А такова реальность в Запорожье, часть которого, находящаяся в оккупации, также призвана участвовать в "референдуме". Непрерывный обстрел российской артиллерии опустошает остальную часть региона, находящуюся под украинским контролем, и безопасность здешней атомной электростанции по-прежнему не гарантирована.

Для президента Украины Владимира Зеленского сомнений нет:

"Мир абсолютно справедливо отреагирует на псевдореферендумы - они будут однозначно осуждены - и на преступную мобилизацию, которую сейчас пытаются провести оккупанты в Крыму и других частях Украины, которые они пока контролируют".

Москва ждёт объявления результатов, чтобы начать аннексию оккупированных территорий. Вашингтон предупредил, что введёт дополнительные санкции, если это произойдет.

А в самой России государственные СМИ показывают видеокадры с участием граждан, которые с удовольствием идут на войну - в социальных сетях рисуется совсем другая картина.

Вот, к примеру, что происходит на российско-грузинской сухопутной границе. Десятки потенциально подлежащих мобилизации россиян пытаются всеми силами избежать участия в этой войне, которую российские власти по-прежнему называют "спецоперацией".

"Паника, все люди, которых я знаю, в панике. Большинство людей не знают, что делать, многие не могут уехать. Более 70% населения не имеют паспортов".

С тех пор как российский президент объявил о мобилизации, билеты из России в те страны, куда можно вылететь, были мгновенно распроданы или многократно выросли в це