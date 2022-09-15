Текстовая трансляция Euronews | Под российской оккупацией остается 6% Харьковской области

Текстовая трансляция Euronews | Под российской оккупацией остается 6% Харьковской областиКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зафиксированные на отвоеванных у России территориях свидетельства насилия - доказательство геноцида украинцев.
"Наши правоохранительные органы получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей оккупантами. То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированнной территории Черниговщины, Сумщины, то, что видим на Харьковщине – доказательства геноцида украинцев", - сказал украинский лидер в видеообращении в ночь со среды на четверг.
По словам Зеленского, Украине удалось вернуть под свой контроль "почти всю Харьковскую область". "Украинцам снова удалось то, что многие считали невозможным", - отметил Зеленский.
В результате успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области освобождено 388 населенных пунктов. Под российской оккупацией остается 6% территорий, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
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Япония в августе импортировала из России на 211% больше сжиженного природного газа, чем в том же месяце годом ранее, пишет газета "Коммерсант". Импорт российской нефти, наоборот, был сокращен на 20% в годовом выражении. Об этом говорится в отчетности японского Минфина.
Общий объем импорта из России в Японию вырос на 67,4% по сравнению с августом прошлого года. Экспорт из Японии в Россию уменьшился на 24%, отмечает издание. В августе поставки компьютеров из Японии в Россию увеличились на 107,1%; на 161,6% выросли поставки запчастей для компьютеров (минус 2,1% в стоимостном выражении).
Япония - один из лидеров по импорту сжиженного природного газа: около 9% поставок идут из России через "Сахалин-2", 65% — из Австралии, Малайзии и Катара, 6% - из США.
Сразу после российского вторжения в Украину Япония присоединилась к антироссийским санкциям. В конце августа правительство страны заявило, что действие введенных санкций в отношении Москвы будет продлено, Киеву будет оказываться поддержка.
Видео, на котором бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных для участия в войне в Украине, появилось в интернете. Его опубликовали сторонники Алексея Навального, которые ведут Телеграм-канал "Популярная политика".
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В результате контрнаступления ВСУ в Харьковской области освобождено 388 населенных пунктов, под российской оккупацией остается 6% территорий, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне посетил Харьковщину.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зафиксированные свидетельства насилия на деоккупированных территориях Харьковской области и других регионов страны являются доказательством геноцида украинцев.
"Наши правоохранительные органы получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей оккупантами. То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированнной территории Черниговщины, Сумщины, то, что видим на Харьковщине – доказательства геноцида против украинцев", - сказал украинский лидер в видеообращении в ночь со среды на четверг.
"На сегодня почти вся Харьковская область деоккупирована. Это беспрецедентное продвижение наших воинов. Украинцам снова удалось то, что многие считали невозможным", - подчеркнул Зеленский.