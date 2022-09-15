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Текстовая трансляция Euronews | Под российской оккупацией остается 6% Харьковской области

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 Euronews
Полуразрушенный дом в Изюме, Харьковской области
Полуразрушенный дом в Изюме, Харьковской области   -   Авторское право  Leo Correa/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зафиксированные на отвоеванных у России территориях свидетельства насилия - доказательство геноцида украинцев.

"Наши правоохранительные органы получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей оккупантами. То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированнной территории Черниговщины, Сумщины, то, что видим на Харьковщине – доказательства геноцида украинцев", - сказал украинский лидер в видеообращении в ночь со среды на четверг.

По словам Зеленского, Украине удалось вернуть под свой контроль "почти всю Харьковскую область". "Украинцам снова удалось то, что многие считали невозможным", - отметил Зеленский. 

В результате успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области освобождено 388 населенных пунктов. Под российской оккупацией остается 6% территорий, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что регион отправит в Украину "еще 9 тысяч добровольцев", призвав другие российские регионы объявить мобилизацию.

В Кривом Роге жителей просят временно эвакуироваться из-за угрозы затопления, поскольку в реке Ингулец после российских ракетных обстрелов гидротехнического сооружения поднялся уровень воды, сообщил глава администрации города Александр Вилкул.

08:05
Украинские военные в деоккупированном Изюме, Харьковская область
08:01

Япония в августе импортировала из России на 211% больше сжиженного природного газа, чем в том же месяце годом ранее, пишет газета "Коммерсант". Импорт российской нефти, наоборот, был сокращен на 20% в годовом выражении. Об этом говорится в отчетности японского Минфина.

Общий объем импорта из России в Японию вырос на 67,4% по сравнению с августом прошлого года. Экспорт из Японии в Россию уменьшился на 24%, отмечает издание. В августе поставки компьютеров из Японии в Россию увеличились на 107,1%; на 161,6% выросли поставки запчастей для компьютеров (минус 2,1% в стоимостном выражении).

Япония - один из лидеров по импорту сжиженного природного газа: около 9% поставок идут из России через "Сахалин-2", 65% — из Австралии, Малайзии и Катара, 6% - из США.

Сразу после российского вторжения в Украину Япония присоединилась к антироссийским санкциям. В конце августа правительство страны заявило, что действие введенных санкций в отношении Москвы будет продлено, Киеву будет оказываться поддержка.

07:55

Видео, на котором бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных для участия в войне в Украине, появилось в интернете. Его опубликовали сторонники Алексея Навального, которые ведут Телеграм-канал "Популярная политика".

В какой именно колонии сделана запись, не уточняется. Предположительно, это ИК-6 в Марий Эл, пишет издание "Медуза".

Человек на видео убеждает заключенных, что согласившиеся участвовать в боевых действиях уже не вернутся в тюрьму.  

07:43

В результате контрнаступления ВСУ в Харьковской области освобождено 388 населенных пунктов, под российской оккупацией остается 6% территорий, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне посетил Харьковщину.

07:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зафиксированные свидетельства насилия на деоккупированных территориях Харьковской области и других регионов страны являются доказательством геноцида украинцев.

"Наши правоохранительные органы получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей оккупантами. То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированнной территории Черниговщины, Сумщины, то, что видим на Харьковщине – доказательства геноцида против украинцев", - сказал украинский лидер в видеообращении в ночь со среды на четверг.

"На сегодня почти вся Харьковская область деоккупирована. Это беспрецедентное продвижение наших воинов. Украинцам снова удалось то, что многие считали невозможным", - подчеркнул Зеленский.