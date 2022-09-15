Текстовая трансляция Euronews | Под российской оккупацией остается 6% Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зафиксированные на отвоеванных у России территориях свидетельства насилия - доказательство геноцида украинцев.

"Наши правоохранительные органы получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей оккупантами. То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированнной территории Черниговщины, Сумщины, то, что видим на Харьковщине – доказательства геноцида украинцев", - сказал украинский лидер в видеообращении в ночь со среды на четверг.

По словам Зеленского, Украине удалось вернуть под свой контроль "почти всю Харьковскую область". "Украинцам снова удалось то, что многие считали невозможным", - отметил Зеленский.

В результате успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области освобождено 388 населенных пунктов. Под российской оккупацией остается 6% территорий, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что регион отправит в Украину "еще 9 тысяч добровольцев", призвав другие российские регионы объявить мобилизацию.

В Кривом Роге жителей просят временно эвакуироваться из-за угрозы затопления, поскольку в реке Ингулец после российских ракетных обстрелов гидротехнического сооружения поднялся уровень воды, сообщил глава администрации города Александр Вилкул.