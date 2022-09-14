"Предатели" и "оккупанты": как война разбивает семьи в России

Отец – участник вторжения в Украину, дочери – антивоенные активистки. Это одна из многих российских семей, которые оказались расколоты из-за политических и идеологических вопросов. О том, как живут родные, называющие друг друга «оккупантами» и «предателями», в интервью «Франс-Пресс» рассказали псковские сёстры-активистки, которым суд назначил по 20 часов обязательных работ за пикет с плакатом «Украине – мир, России – свободу». Их отец служит в рядах российских вооружённых сил и воюет в Донбассе:

— Запомнилось, как отец говорит мне: Я военный, ты выходишь на какие-то оппозиционные митинги и т. д. Ты же понимаешь, что рано или поздно произойдёт так, что ты будешь на одной стороне, а я на тебя наставлю ружьё?

— Нельзя отрицать того, что он, по сути, оккупант. Печально, очень печально, но сколько таких травмированных приедет... Но мы его любим. Мы его любим и отказываться от семьи, нет, не будем.

— Я испытываю огромную вину перед всеми украинцами. Мне жаль, что им приходится через всё это проходить постоянно: все эти военные преступления, война в стране, разрушенные дома...

Среди историй о внутрисемейных конфликтах из войны большой резонанс получил скандал вокруг сенатора Эдуарда Исакова. После антивоенных выступлений дочери он назвал её предателем и заявил, что девушка продала отца, семью и родину, а сам он не воспитывал её с трёх лет. Впоследствии Исаков настаивал, что не отрекался от дочери, а лишь попросил её покинуть отчий дом.