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Украина

"Всё нужно восстановить": Зеленский оценил масштаб разрушений в Харьковской области

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Владимир Зеленский посетил освобожденный Изюм, Харьковская область
Владимир Зеленский посетил освобожденный Изюм, Харьковская область   -   Авторское право  AP/Ukrainian Presidential Press Office

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим, участвовавшим на прошлой неделе в освобождении Балаклеи в Харьковской области.

Город с населением 25 000 человек был оккупирован российскими войсками с марта.

По словам президента, контрнаступление ВСУ продолжает набирать обороты - на сегодняшний день освобождено около 8 000 кв. км. территории.

Зеленский также посетил Харьков, где смог оценить масштаб разрушений. Президент отметил, что все пострадавшие от боевых действий города нужно восстановить, хотя сделать это будет непросто.

Позднее его офис опубликовал фотографию, на которой, как заявляет Зеленский, российскими войсками был нанесен ответный удар 8 ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Сообщается, что в реке Ингулец, на которой стоит город, "резко повысился уровень воды" и есть угроза затопления.

Накануне минобороны России заявило о "безуспешных наступательных действиях ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении и об уничтожении более 150 украинских военных".

Как заявляет ведомство, российские войска продолжают наносить "массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ"

Тем временем российский президент Владимир Путин собирается обсудить ситуацию в Украине с лидером Китая Си Цзиньпином. Они встретятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

С начала войны Китай предпочитает публично не критиковать действия России.