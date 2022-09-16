English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Сербия

Организаторы "Европрайда-2022" не сдаются

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Организаторы "Европарйда" утверждают, что проведут шествие, даже несмотря на запрет
Организаторы "Европарйда" утверждают, что проведут шествие, даже несмотря на запрет   -   Авторское право  OLIVER BUNIC/AFP or licensors

Организаторы "Европрайда" в Белграде призывают сербские власти разрешить проведение парада, намеченного на субботу — по новому, сокращённому маршруту. Такую петицию в адрес правительства подписали почти 30 тысяч человек.

Шествие представителей ЛГБТ-сообщества в рамках "Европрайда-2022" власти Сербии запретили за две недели до его начала и подтвердили запрет несколько дней назад.

Горан Милетич, координатор "Европрайда":

"Мы пытались со своей стороны сделать хоть что-то. У нас есть "красная черта", которая заключается в том, что нельзя не провести парад. Это очень важно для нас. Мы обсудили с властями различные варианты, но никакого соглашения достичь не удалось".

Мэтью Берд, исполнительный директор Allout 10:

"Более 29 000 человек из 123 стран мира продемонстрировали солидарность с сообществом ЛГБТ+ в Белграде, подписав петицию, которую мы только что передали".

За два десятка лет в Белграде состоялись несколько парадов, но в ряде случаев они заканчивались столкновениями с защитниками семейных ценностей.

В сербском руководстве заявили, что запретили шествие в этом году именно из соображений безопасности и подчеркнули, что по той же причине запретили намеченный на тот же день марш антиглобалистов.