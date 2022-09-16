Организаторы "Европрайда-2022" не сдаются

Организаторы "Европрайда" в Белграде призывают сербские власти разрешить проведение парада, намеченного на субботу — по новому, сокращённому маршруту. Такую петицию в адрес правительства подписали почти 30 тысяч человек.

Шествие представителей ЛГБТ-сообщества в рамках "Европрайда-2022" власти Сербии запретили за две недели до его начала и подтвердили запрет несколько дней назад.

Горан Милетич, координатор "Европрайда":

"Мы пытались со своей стороны сделать хоть что-то. У нас есть "красная черта", которая заключается в том, что нельзя не провести парад. Это очень важно для нас. Мы обсудили с властями различные варианты, но никакого соглашения достичь не удалось".

Мэтью Берд, исполнительный директор Allout 10:

"Более 29 000 человек из 123 стран мира продемонстрировали солидарность с сообществом ЛГБТ+ в Белграде, подписав петицию, которую мы только что передали".

За два десятка лет в Белграде состоялись несколько парадов, но в ряде случаев они заканчивались столкновениями с защитниками семейных ценностей.

В сербском руководстве заявили, что запретили шествие в этом году именно из соображений безопасности и подчеркнули, что по той же причине запретили намеченный на тот же день марш антиглобалистов.