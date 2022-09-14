Европрайд в Белграде запрещен

Полиция Сербии запретила проведение запланированного на субботу марша Европрайд в Белграде. Такое решение все-таки было принято после нескольких недель напряженной борьбы за проведение этого мероприятия.

Власти сослались на риск столкновений сторонников и противников прайда. Его организаторы возмущены.

Марко Михайлович, организатор прайда в Белграде:

Я думаю, это скандал, что после стольких лет успешных прайдов в год, когда в Белграде проходит Европрайд, прайд-марш был запрещен в тот же день, когда премьер-министр Сербии Ана Брнабич откроет конференцию по защите прав человека". Причиной запрета якобы является угроза безопасности. Почему эти лица не были арестованы? Что все это значит?

В воскресенье тысячи людей приняли участие в манифестации, направленной против прайда в Белграде. Байкеры, православные священники и ультраправые националисты потребовали запретить Европрайд

На 17 сентября, на день проведения парада, назначена новая демонстрация , но и она теперь запрещена.

"Международная амнистия" назвала Сербию одной из ряда стран, где "явно не хватает воли для борьбы с гомофобией и трансфобией".

Организаторы Европрайда 2022 пообещали обжаловать запрет на проведение марша.