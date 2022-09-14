Европрайд в Белграде запрещен

Европрайд в Белграде запрещенКомментарии
Полиция Сербии запретила проведение запланированного на субботу марша Европрайд в Белграде. Такое решение все-таки было принято после нескольких недель напряженной борьбы за проведение этого мероприятия.
Власти сослались на риск столкновений сторонников и противников прайда. Его организаторы возмущены.
Марко Михайлович, организатор прайда в Белграде:
Я думаю, это скандал, что после стольких лет успешных прайдов в год, когда в Белграде проходит Европрайд, прайд-марш был запрещен в тот же день, когда премьер-министр Сербии Ана Брнабич откроет конференцию по защите прав человека". Причиной запрета якобы является угроза безопасности. Почему эти лица не были арестованы? Что все это значит?
На 17 сентября, на день проведения парада, назначена новая демонстрация , но и она теперь запрещена.
"Международная амнистия" назвала Сербию одной из ряда стран, где "явно не хватает воли для борьбы с гомофобией и трансфобией".
Организаторы Европрайда 2022 пообещали обжаловать запрет на проведение марша.