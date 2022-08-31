Британские пабы под угрозой

На протяжении веков британские пабы были не просто местом, где можно выпить пива, они также играли важную роль своеобразных общественных центров по всей стране. Но теперь из-за непомерного роста цен на энергоносители тысячи пабов оказались под угрозой закрытия. Об этом говорится в письме, которое направили властям хозяева заведений.

– Мне встречались люди, у которых, как они ожидают, счета вырастут в два-три, а иногда даже даже в четыре раза, – делится Ник Антона, председатель CAMRA (Кампания за возрождение эля). – Не скажу про пивоварни, но некоторые пабы, которые остаются основными точками сбыта продукции пивоварен в стране, сообщали, что их счета выросли с 30 тысяч до 150 тысяч фунтов в год.

После введения антироссийских санкций инфляция в Великобритании взлетела до 40-летнего максимума. При этом для предприятий не предусмотрено ограничений на рост тарифов на газ и электричество. Им придётся поднимать цены, что может отпугнуть клиентов.

– Мы определённо отмечаем рост цен на некоторое наше сырьё, например на зерно и на хмель, которые мы используем, – рассказывает Джош Уокер, заведующий производством пивоварни Exale. – Они действительно несколько поднялись в цене. Мы также постарались заранее заказать большие объёмы сырья, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Ограничения в период пандемии нанесли по пабам серьёзный удар, но в новых условиях выйти из кризиса будет непросто. С начала года число пабов в Англии и Уэльсе впервые упало ниже 40 000.