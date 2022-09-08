Венгрия сокращает потребление газа

Власти Венгрии решили сократить потребление газа государственными структурами (за исключением больниц и социальных учреждений) на 25%". Что касается частных потребителей, миллионы граждан, на фоне энергетического кризиса, обеспокоены ростом цен на коммунальные услуги.

Пенсионер: "Мы только в прошлом году модернизировали наше отопление. У нас новый газовый котел, который обошелся нам в немалую сумму, мы сделали облицовку дымохода, и все такое. И что теперь? Если придется переходить на электрическое отопление, это еще одна большая трата, которую мы не можем себе позволить".

Повышение цен на энергоносители коснется только тех, кто потребляет больше, чем в среднем, но и для них траты окажутся огромными, особенно, если речь идет о голубом топливе.

Пенсионерка: "Доход такой скудный, что практически приходится выбирать между продуктами питания, покупкой лекарств и оплатой счетов. Я не думаю, что мы сможем оплатить коммунальные расходы, и не знаю, что будет дальше. Нам очень грустно, что такое происходит сейчас в нашей стране. И это не то, что нам обещало правительство".

В этом доме престарелых в Будапеште проживает 650 человек. Руководство пытается повысить энергоэффективность учреждения. При этом оно подсчитало, что годовой счет за природный газ вырастет в девять раз: , с 50 миллионов форинтов до 450 миллионов (это более 1,1 миллиона евро).

Палма Хавас, директор дома престарелых: "Независимо от того, насколько хорошо управляется учреждение, оно не может позволить себе такую сумму. Поэтому нам определенно нужна помощь и собственника здания и муниципалитета".

Правительство так же решило регулировать цены на дрова. Со следующей недели, сельские жители смогут покупать древесину непосредственно у лесозаготовительных компаний по официальной цене.