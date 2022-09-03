Церемония прощания с Михаилом Горбаёвым

В Москве в Колонном зале Дома Союзов проходит церемония прощания с последним советским лидером Михаилом Горбачевым. Он скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Сотни людей стоят в очереди, чтобы возложить цветы и венки с траурными лентами. Вход на гражданскую панихиду свободный. Проводить первого и единственного президента СССР в последний путь приходят известные общественные деятели и политики

Президент России Владимир Путин на прощание не приедет, ранее для главы государства провели закрытую церемонию в прощальном зале при морге Центральной клинической больницы.

Страны Запада представляют послы и дипломаты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственный европейский лидер, посетивший церемонию.

Лауреата Нобелевской премии мира Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.