Малая родина Михаила Горбачёва

Село Привольное Ставропольского края — родина Михаила Горбачёва. Здесь первого и последнего президента СССР помнят очень хорошо. Здесь будущий руководитель страны начинал свою карьеру: в возрасте 18 лет его за "ударный труд на уборке зерновых" его наградили орденом Трудового красного знамени.

Мария Игнатова, одноклассница Михаила Горбачёва:

"Девятый, класс, прямо на линейке ему вручали орден. Задорный, умный, начитанный парень, активный. Принимал активное участие в нашей школе. Он и выступал в художественной самодеятельности, он был и секретарём комсомольской организации".

Оказавшись на вершине власти, Михаил Горбачёв не забывал односельчан и старался по возможности помогать им — так же как и после распада Советского Союза.

Сергей Бухтояров, глава администрации:

"Он много помогал селу, когда обращались. И до меня глава обращался и до этого. Церковь помогал строить, проблемы были с куполами, он помогал".

Последний раз Михаил Горбачёв приезжал на малую родину 12 лет назад. Траурных мероприятий по поводу кончины знаменитого на весь мир односельчанина в Привольном не устраивали. Дом, в котором жили родители Горбачева, и который он сам помогал строить в 70-х, сегодня находится в заброшенном состоянии, хоть и формально под охраной местной администрации. Там несколько раз пытались организовать музей, но пока усилия остались без результата.