English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Малая родина Михаила Горбачёва

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Дом родителей М.С.Горбачёва, построенный в 1970-х
Дом родителей М.С.Горбачёва, построенный в 1970-х   -   Авторское право  Кадр из видео AP

Село Привольное Ставропольского края — родина Михаила Горбачёва. Здесь первого и последнего президента СССР помнят очень хорошо. Здесь будущий руководитель страны начинал свою карьеру: в возрасте 18 лет его за "ударный труд на уборке зерновых" его наградили орденом Трудового красного знамени.

Мария Игнатова, одноклассница Михаила Горбачёва:

"Девятый, класс, прямо на линейке ему вручали орден. Задорный, умный, начитанный парень, активный. Принимал активное участие в нашей школе. Он и выступал в художественной самодеятельности, он был и секретарём комсомольской организации".

Оказавшись на вершине власти, Михаил Горбачёв не забывал односельчан и старался по возможности помогать им — так же как и после распада Советского Союза.

Сергей Бухтояров, глава администрации:

"Он много помогал селу, когда обращались. И до меня глава обращался и до этого. Церковь помогал строить, проблемы были с куполами, он помогал".

Последний раз Михаил Горбачёв приезжал на малую родину 12 лет назад. Траурных мероприятий по поводу кончины знаменитого на весь мир односельчанина в Привольном не устраивали. Дом, в котором жили родители Горбачева, и который он сам помогал строить в 70-х, сегодня находится в заброшенном состоянии, хоть и формально под охраной местной администрации. Там несколько раз пытались организовать музей, но пока усилия остались без результата.