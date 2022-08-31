Вспоминая Горбачёва: "с уважением и сожалением"

Во всём мире вспоминают первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Президент России Владимир Путин в официальном сообщении на сайте Кремля выразил соболезнования родным и близким Горбачёва, назвал его "политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории", а время его правления — "периодом сложных и драматических изменений".

Руководители Евросоюза вспоминают Горбачёва с ностальгией и с сожалением по поводу того, что многие его мечты так и не сбылись.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам:

"Михаил Горбачев дал российскому обществу ветер свободы. Он пытался изменить коммунистическую систему изнутри, но это оказалось невозможно, и он пришёл к необходимости сотрудничества с Западом, прекращения холодной войны. К несчастью, эти надежды исчезли".

В Германии к Михаилу Горбачёву особое отношение — там его считают ключевой фигурой, позволившей состояться объединению страны.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Он умер в тот момент, когда не только демократия в России потерпела крах — ситуацию там описать иначе невозможно — но и российский президент Путин копает новые траншеи в Европе и ведёт ужасную войну против соседней Украины".

В Белом доме высоко оценили роль Горбачёва в проведении демократических реформ и в создании "безопасного мира и свободы для миллионов людей".

Представители Китая, со своей стороны, выразили соболезнования семье Михаила Горбачёва и отметили его роль в улучшении двусторонних отношений между КНР и СССР.