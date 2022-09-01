Путин простился с Горбачёвым на персональной церемонии в ЦКБ

Владимир Путин простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Для главы государства провели закрытую церемонию в прощальном зале при морге Центральной клинической больницы за два дня до официальной гражданской панихиды.

Ранее в Кремле сообщили, что президент не намерен посещать церемонию прощания в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы в субботу. Причиной такого решения назвали плотный рабочий график президента. При этом государство обещало обеспечить почётный караул и помочь с организацией похорон последнего советского лидера на Новодевичьем кладбище.

Михаил Горбачёв умер во вторник на 92-м году жизни после продолжительной болезни.