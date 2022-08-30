На 92-м году жизни умер Михаил Горбачёв

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв умер на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице, – передаёт ТАСС.

Последний лидер Советского союза был госпитализирован в 2020-м году. Этим летом агентство со ссылкой на его окружение сообщало, что бывший президент всё ещё находился в больнице. Согласно этим данным, никаких ухудшений здоровья в то время не было, но Горбачёва предпочли оставить под постоянным наблюдением врачей.

Человек, изменивший мир

Михаил Сергеевич Горбачёв для западных стран остаётся героем, а на родине его наследие до сих пор вызывает споры. Однако нет никаких сомнений в том, что первый и единственный президент СССР навсегда изменил мир.

Товарищи называли Горбачёва целеустремлённым, трудолюбивым, харизматичным и добрым. По мере продвижения по партийной лестнице он всё больше переживал, что в существующая система не даёт возможности развития. Поэтому когда Горбачёв возглавил Советский Союз, то объявил о начале перестройки и политике гласности.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году стала испытанием для политики гласности. В первые дни после трагедии люди не знали о случившемся, в том числе потому что правительство не смогло сразу оценить угрозу. Горбачёв обратился к народу только через 19 дней после катастрофы и рассказал о реальном масштабе произошедшего.

И Михаил Горбачёв, и президент США Рональд Рейган хотели перемен, и их взаимное расположение в итоге привело к завершению Холодной войны. В 1987 они подписали соглашение о ликвидации ракет средней дальности, которое означало окончание гонки вооружений.

Горбачёв стал причиной больших перемен и не собирался останавливать запущенный процесс. Когда в 1989 году произошло падение Берлинской стены, символической границы между Востоком и Западом, он не стал вмешиваться.

Однако в январе 1991 года советские военные предотвратили выход Литвы из СССР. В ходе столкновений погибло 14 человек, свыше 600 получили ранения.

В августе того же года противники курса Горбачёва попытались совершить государственный переворот. В Москве им противостояло руководство Российской федеративной социалистической республики во главе с Борисом Ельциным. Горбачёв в это время находился в Крыму, все средства связи на президентской даче в Форосе были отключены.

Августовский путч ознаменовал начало конца советской эпохи. В декабре 1991 Горбачёв подал в отставку, и через несколько дней Советский Союз официально распался.

Президента СССР в мире запомнили как человека, который завершил холодную войну, за что в 1990 году Михаил Горбачёв удостоился Нобелевской премии мира. Вот что он сам говорил о годах, проведённых во главе государства:

"Говорили, что Горбачёв - кисель. А "кисель" за 6 лет развернул такую эпопею... Я сделал выбор очень правильный. Если бы я возвращался опять в то время, тот же был бы выбор, но не допустил бы тех просчётов".