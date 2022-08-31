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Россия

Россияне неоднозначно оценивают роль Горбачёва после его смерти

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
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Михаил Горбачёв на выборах президента России 1996
Михаил Горбачёв на выборах президента России 1996   -   Авторское право  AP Photo/Oleg Nikishin, File

Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым пройдёт в субботу в Москве в Колонном зале Дома союзов. Похоронят бывшего президента СССР на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. «Интерфакс» сообщает, что государственные похороны организовывать не стали.

Россияне тем временем по-разному реагируют на известие о смерти Горбачёва. Прохожие на улицах Москвы считают его фигуру неоднозначной:

— Он сделал для нашей страны то, что мог сделать и должен был сделать.

— То, что он развалил Советский Союз, конечно, перечёркивает все его «за». Какая-то обида даже на него, что мы не в Советском Союзе, что мы все разделены, что мы не общие, что мы далеки друг от друга.

— Он многое сделал для страны, но и многое что нагадил для страны.

— Для России, я думаю, это была значимая фигура. Благодаря ему в принципе Россия и появилась, скажем так, поэтому для многих, я думаю, эта потеря большая, к сожалению.

По данным опроса ВЦИОМ, проведённого к 90-летнему юбилею Горбачёва, около половины россиян считают, что его деятельность принесла стране больше вреда, чем пользы. При этом такая же доля респондентов отмечала, что как политик президент СССР думал о благе страны, хотя и совершил ряд серьёзных просчётов. Более 20% считают его преступником.