Чернобыль: 33 года спустя

33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В пятницу в украинском городе Славутич почтили память всех ликвидаторов аварии. Славутич — самый молодой город Украины. Решение о его строительстве, как нового места для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей, в связи с аварией было принято в октябре 1986 года после эвакуации города Припять. Около 50 000 жителей после катастрофы покинули свои дома, взяв лишь необходимые вещи.