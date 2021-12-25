"Черные дни" Горбачева

Тридцать лет назад Михаил Горбачев провел свой последний день в Кремле. 25 декабря 1991 года он покинул пост президента СССР, что стало формальным концом советской империи.

Сегодняшние россияне испытывают смешанные чувства по поводу произошедшего.

Было очень хорошо. Жили очень хорошо, мирно, тихо, все было прекрасно. А пришли просто предатели, можно так сказать. Этот Горбачев развалил весь Советский Союз, Ельцин помог, этот пьяница, извините меня. Валентина Шмелева пенсионерка, бывшая учительница начальных классов

Как-то это задело меня, я знаю, что это очень сильно интересовало моих родителей и на них это оставило определенный отпечаток. Но я сейчас, как житель современной России, до того как вы мне сказали, не знал об этой дате. Андрей Попов студент факультета журналистики

Бывший советский лидер Михаил Горбачев назвал те дни "черными" для себя лично и всего СССР и заявил, что после распада Союза Вашингтон стал "высокомерным и самоуверенным", что привело к расширению военного альянса НАТО.