"Черные дни" Горбачева

"Черные дни" ГорбачеваКомментарии
Тридцать лет назад Михаил Горбачев провел свой последний день в Кремле. 25 декабря 1991 года он покинул пост президента СССР, что стало формальным концом советской империи.
Сегодняшние россияне испытывают смешанные чувства по поводу произошедшего.
Бывший советский лидер Михаил Горбачев назвал те дни "черными" для себя лично и всего СССР и заявил, что после распада Союза Вашингтон стал "высокомерным и самоуверенным", что привело к расширению военного альянса НАТО.