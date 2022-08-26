Николаев: спектакли в бомбоубежище

Линия фронта находится на расстоянии 20 километров от украинского Николаева. Город постоянно подвергается бомбежкам. Здесь уже разрушено 3 университета и множество учреждений культуры. Актеры Русского драматического театра, убравшие из своего название слово русский, возобновили работу и теперь дают театральные представления для зрителей в бомбоубежище.

Марина Васильева, актриса:

— Я могла бы уехать за границу, потому что у меня 8-летний ребенок, но я понимаю, что мой муж здесь защищает Николаев в армии, и здесь есть творческая работа на общественных началах. Я здесь нужна.

Подземная сцена и минималистские декорации являются формой "арт-терапии" для людей, испытывающих желание получить еще какие-нибудь эмоции, кроме гнетущего страха войны

Александр Скотников, зритель:

— Сейчас, когда людям страшно и нас обстреливают, театр дарит людям радость, улыбки, вдохновляет на дальнейшую жизнь и самосовершенствование.

Труппа привыкла играть в театре на 450 мест.Теперь пьесы адаптируются к мине-сцене в бомбоубежище на глубине четырех метров под землей. К удовольствию зрителей театр-бункер будет показывать по два спектакля в день с четверга по воскресенье.