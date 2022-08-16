Украина: спасение культурного достояния

Сотрудники музея "Запорожская Сечь" на острове Хортица в Украине спасают художественные и исторические ценности. Когда стало известно о вторжении российской армии на территорию страны, директор и куратор музея организовали вывоз самых ценных экспонатов в западные районы Украины.

Россия ведет наступление и в Запорожской области. Захватить остров на Днепре российским военным не удалось, однако он уже пострадал от ракетных обстрелов.

"Уже 23 февраля мы начали разбирать экспозицию, когда узнали, что президент России Путин признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР. А на следующий день 24 февраля, когда Россия развязала агрессию против Украины, мы начали упаковывать экспонаты, чтобы их эвакуировать", - рассказывает куратор музея Наталья Чергик.

Хортица – остров-музей, рассказывающий об истории запорожского казачества.

Генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко говорит, что для Украины это особое место: "Помимо того факта, что Хортица это святое место для многих людей, это еще и колыбель запорожского казачества. Это место, где родилась украинская демократия. Объекты из первого списка уже были эвакуированы. В него входят самые ценные коллекции: объекты, которые относятся к истории запорожского казачества, самого Запорожья, археологии Хортицы. Это ювелирные изделия, старые книги, картины, оружие".

Сотрудники музея вспоминают, что им удалось перевезти ценнейшие экспонаты музея в безопасное место за пять дней. Самым сложным было убедить военных на блок-постах не задерживать их для проверок.

"Надо было объяснять, что мы должны показывать спасенные художественные ценности нашим спасшимся детям. Это не только материальное, физическое наследие. Это и культурное наследие. Его невозможно восстановить, если оно будет уничтожено. Оно уникально. Это артефакт", - говорит Наталья Чергик.

По данным ООН, 175 украинских объектов культуры были полностью или частично разрушены с начала российской агрессии.

По оценкам министерства культуры Украины, около 100 музеев и 17 тысяч культурных объектов сейчас находятся на оккупированных территориях.