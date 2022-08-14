Группы волонтеров помогают восстанавливать дома, пострадавшие в результате конфликта в Украине.

Их цель — собрать все, что можно использовать повторно: сложить аккуратные груды кирпичей, сломанную кухонную технику на металлолом и куски изоляционных панелей.

Этот материал будет повторно использован для восстановления разрушенных домов в Киевской области - после неудачной попытки России на начальных этапах войны окружить и захватить столицу Украины.

Село Новоселовка в 140 км к северу от Киева было ареной ожесточенных боев во время 36-дневной атаки на столицу.

Власти Украины заявили в прошлом месяце, что восстановление поврежденной инфраструктуры ободйется в более, чем 100 миллиардов долларов, что эквивалентно двум третям ее валового внутреннего продукта в 2020 году - но, по оценкам, усилия по восстановлению могут стоить более чем в семь раз больше этой суммы.

Украинские официальные лица призывают западные страны использовать замороженные российские активы в дополнение к тому, что они готовы пожертвовать, чтобы помочь оплатить эти счета.

Неподалёку от Новоселовки - села с традиционным пейзажем фруктовых садов, грядок подсолнечника и задних дворов с курами, недалеко от исторического северного города Чернигова - быстро строятся контейнерные дома из Польши.

Но масштабы ущерба вызвали множество местных инициатив.

«Мы помогаем людям чувствовать надежду и знать, что они не забыты», — сказал "Ассошиэйтед Пресс" местный волонтер-организатор Андрей Галюга.

Организация Галюги «Бо можемо» находится в контакте с аналогичными инициативами, которые возникли в украинской столице.

Помогают также дети и пенсионеры, многие из которых также лишились жилья.

Видео AP (Василиса Степаненко)