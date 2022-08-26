"Модерна" судится с "Пфайзером" из-за вакцины от коронавируса

Судебная тяжба между крупнейшими производителями вакцин от коронавируса: американская компания Moderna подала в суд на своих конкурентов, Pfizer и Biontech. "В Модерне" утверждают, что эти немецкие фирмы скопировали технологию производства мРНК вакцин, которую американцы запатентовали ещё за несколько лет до пандемии.

Обе компании представили свои продукты почти одновременно, в конце 2020 года. При этом именно немецкий препарат стал первой "ковидной" вакциной, которая получила полное и окончательное одобрение властей США — это было ровно год назад.

Ожидается, что в этом году продажи принесут "Пфайзеру" и "Байонтеку" около 30 млрд долларов. Акции компаний после объявления о тяжбе упали на несколько процентов.

Не разглашается, какую именно сумму требует "Модерна" в качестве компенсации, по по данным СМИ, американцы не настаивают на отзыве немецкого препарата с рынка.