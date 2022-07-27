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мир

Ученые рассказали об эпицентре вспышки коронавируса

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 Euronews
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КНР
КНР   -   Авторское право  Dake Kang/AP

Эпицентром вспышки смертельно опасного заболевания Covid-19 стал рынок морепродуктов и диких животных в китайском городе Ухань. К такому выводу склоняется международная группа ученых. Результаты двух крупных исследований опубликованы в журнале Science.

По данным специалистов, вирус распространился среди людей в результате двух независимых передач инфекции от животного к человеку. 

К видам животных, переносящих вирус, относятся летучие мыши, лисы и другие живые млекопитающие, которые продавались на рынке.

Ученые также объяснили, почему из сотен людей, госпитализированных с Covid-19 в Ухани, только около 50-ти имели прямую и отслеживаемую связь с рынком. Cудя по всему, считают специалисты, многие испытывали лишь легкие симптомы заболевания, передавая при этом вирус другим людям. Тяжелые случаи было сложно связать друг с другом.

Понимание того, как в 2019 году появился коронавирус нового типа, имеет решающее значение для предотвращения новых пандемий.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15-е июля, с начала вспышки инфекции, коронавирусом заразились порядка 566 миллионов человек. Около 6 миллионов 400 тысяч заболевших Covid-19 скончались.