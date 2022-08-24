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Германия

Германия ужесточит "ковидные" правила

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 Euronews
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Глава минздрава Германии Карл Лаутербах и маска повышенной степени защиты
Глава минздрава Германии Карл Лаутербах и маска повышенной степени защиты   -   Авторское право  Michael Kappeler/dpa via AP

Власти Германии вновь ужесточают "ковидные" правила: с 1 октября по всей стране пассажиры самолётов и поездов дальнего следования будут обязаны носить маски повышенной степени защиты. А в медицинских учреждениях будут обязательны не только маски, но и справка о вакцинации.

В федеральном минздраве отметили, что земельные правительства могут по своему усмотрению, в зависимости от ситуации на местах, вводить дополнительные требования — например маски в муниципальном транспорте и в ресторанах, возвращение социального дистанцирования на массовых мероприятиях.

Немецкий минздрав сообщил, что лето страна пережила, с эпидемической точки зрения, сравнительно успешно. Однако несколько недель назад был отмечен новый рост смертности от ковида, в основном среди пожилых людей.

В Берлине подчёркивают, что не идёт речи о новых карантинах или например об отмене занятий в школах.

В то же время требование о масках в самолётах привело к резкой критике правительственной коалиции: в соцсетях распространяются фотографии с борта правительственного рейса в Канаду, и оказалось, что сами чиновники летали без масок.

В Берлине заявили, что это был рейс военно-воздушных сил, а там предпочитают требовать справку, а не маски.