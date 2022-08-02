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Австрия

Антипрививочники довели австрийского врача до самоубийства

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 Кнарик Хачатрян
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Панихида по Лизе-Марии Келлермайр, австрийского врача, закрывшей практику и покончившей с собой после угроз смертью от противников вакцинации. Вена (Австрия), 1 августа 2022
Панихида по Лизе-Марии Келлермайр, австрийского врача, закрывшей практику и покончившей с собой после угроз смертью от противников вакцинации. Вена (Австрия), 1 августа 2022   -   Авторское право  ALEX HALADA/AFP or licensors

Поминальная церемония, посвящённая 36-летней Лизе-Марии Келлермайр, австрийскому врачу, которая стала жертвой угроз со стороны противников вакцинации и сторонников конспирологических теорий о пандемии, прошла перед собором Святого Стефана в Вене. Келлермайр была найдена мертвой в своей клинике в небольшом городке Зеевальхен-ам-Аттерзее на севере Австрии в пятницу. Следователи нашли предсмертную записку и подтвердили, что Лиза -Мария покончила с собой.

Потрясённые друзья и пациенты винят власти в том, что они не смогли защитить медика:

"Это невероятно грустно: @drlisamaria мертва. Мы часами разговаривали по телефону, страх перед преследованиями не покидал её. Она чувствовала себя брошенной властями. Какая драма!"

Лиза-Мария Келлермайр, врач-терапевт, помогала заразившимся коронавирусом. Она записалась добровольцем и ездила по домам заболевших, а когда появились вакцины, стала активно призывать сограждан сделать прививку. 

Её деятельность возмутила противников вакцинации и сторонников конспирологических теорий. Они провели акцию против врача, ей и её сотрудникам стали поступать жестокие угрозы. 

Келлеймайр потратила десятки тысяч евро на повышение мер безопасности в своей клинике. Охранники несколько раз изымали у приходящих к ней пациентов ножи. В середине июля Лиза-Мария заявила, что навсегда закрывает свою практику после семи месяцев непрерывных угроз расправой. Она сказала, что не может предложить своим сотрудникам "какую-либо перспективу относительно работы в нормальных обстоятельствах".