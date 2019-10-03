Таяние ледника с высоты птичьего полёта

Орел по кличке Виктор пролетел над Альпами с камерой, которая запечатлела, как из-за глобального потепления тает ледник. Происходит это сразу в нескольких странах. Орел пролетел над Италией, Германией, Швейцарией, Австрией и Францией. Это был не последний полет хищной птицы, его смотрители собираются продолжить такую практику на этой неделе. Таким образом они надеются ещё больше привлечь внимание к климатическим проблемам.

С итальянской стороны массива Монблан тает ледник Планпансьё. Около 250 тысяч кубометров льда сползают каждый день на 50 сантиметров и может сойти в любой момент. Итальянские власти называют таяние ледника предупреждением всему миру.