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мир

Треть ледников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050

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 Yulia Gritsay
Скорость таяния ледников постоянно увеличивается, говорят ученые
Скорость таяния ледников постоянно увеличивается, говорят ученые   -   Авторское право  Aritz Parra/AP Photo

Треть ледников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050 году, говорится в докладе организации. Его авторы считают, что массы льда на вулкане Килиманджаро, в Доломитовых Альпах, Пиренеях и в Йосемитском национальном парке в США спасти уже не получится, какими бы ни были меры борьбы с изменением климата.

При этом остальные две трети ледников еще можно сохранить, но только если глобальное потепление не превысит полтора градуса Цельсия.

Всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены 18 600 ледников, то есть каждый десятый ледник в мире. Их общая площадь — 66 тысяч квадратных километров.

Специалисты ЮНЕСКО предупреждают, что эти ледники ежегодно теряют примерно 58 миллиардов тонн воды. Примерно столько же за 12 месяцев используют Испания и Франция вместе. От этого повышается уровень моря, а местные жители, для которых ледники — это источник пресной воды, могут столкнуться с её дефицитом.

Доклад ЮНЕСКО, основанный на спутниковых данных, опубликован в преддверии климатического саммита COP27, который пройдет в Египте с 6 по 18 ноября.