Потепление влияет на меню белых медведей

Белый медведь преследует северного оленя прямо в воде: редкие кадры, снятые на норвежском Свальбарде. Но со временем, по словам учёных, такие сцены будут происходить всё чаще.

Обычно белые медведи охотятся на морских животных — тюленя, нерпу, моржа, которые выходят на лёд Северного Ледовитого океана. Но из-за изменений климата полярное лето становится длинее, а лёд отступает всё дальше от берега. Хищникам приходится переключаться на сухопутную дичь. Но по земле медведи бегают гораздо хуже, чем плавают. В других условиях медведь оленя бы не догнал.

Поэтому учёные не исключают, что белые медведи Баренцева моря могут вымереть до конца века.