Словакия о передаче С-300: "У Украины есть законное право себя защищать"

Словакия передала Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Эти комплексы противовоздушной обороны советского производства состоят на вооружении Словакии с 1980-х годов. Правительство страны одобрило также увеличение личного состава боевой группы НАТО с 2100 до 3000 военнослужащих.

На полях Дельфийского экономического форума в Греции министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в интервью телеканалу Euronews прокомментировал позицию страны:

"У Украины есть законное право себя защищать. Украина уже довольно давно просила военную помощь. затем от украинской стороны поступил запрос на такие системы, они абсолютно необходимы для защиты гражданских лиц и инфраструктуры, которую сегодня Россия разрушает. Поэтому в тот момент мы начали рассматривать наши возможности предоставить такую систему и в какой степени мы у себя сможем заменить их другими системами. Мы не хотим ослабить воздушную оборону Словаки. Когда мы получили гарантию, что этого не произойдет, мы приняли решение по С-300. Я должен также повторить, что речь идет о системе обороны. Никаких разговоров об С-300 не было бы, если бы в этот самый момент не происходили бы незаконное нападение России и убийства мирных жителей, в ином случае мы бы никогда не рассматривали передачу этой системы, но сложилась такая ситуация и она требует такого рода решений".

Euronews: "Мы уже говорили, что Словакия будет усиливать свою обороноспособность Вы ощущаете угрозу?"

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок: "Вы говорите угроза, но война идет в непосредственной близости. Были нападения и ракетные удары на противоположной стороне границы. Могу сказать, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Ужгорода расположена всего в 200 метрах от словацкой границы. Думаю, что чувство ответственности призывает нас укрепить нашу воздушную оборону и мы это делаем. В рамках усиленного присутствия НАТО мы уже получили три ракетных системы Patriot и дополнительно еще одну такую систему Словакии предоставляют США.