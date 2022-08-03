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Германия

Германия думает не закрывать оставшиеся АЭС

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 Кнарик Хачатрян
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Канцлер Германии Олаф Щольц ( в центре)
Канцлер Германии Олаф Щольц ( в центре)   -   Авторское право  Bernd Thissen/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Германия намерена продлить срок эксплуатации трех последних действующих в стране атомных электростанций, опасаясь энергетического кризиса. 

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, скудость поставок российского газа в Германию в контексте войны в Украине поставила вопрос о том, чтобы эти АЭС работали дольше, чем планировалось. В ближайшие недели Берлин должен принять решение по этому вопросу по итогам соответствующей экспертизы. Если ответ будет положительный, то план о поэтапном отказе Германии от ядерной энергии к концу этого года будет заморожен.