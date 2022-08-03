Германия думает не закрывать оставшиеся АЭС

Германия намерена продлить срок эксплуатации трех последних действующих в стране атомных электростанций, опасаясь энергетического кризиса.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, скудость поставок российского газа в Германию в контексте войны в Украине поставила вопрос о том, чтобы эти АЭС работали дольше, чем планировалось. В ближайшие недели Берлин должен принять решение по этому вопросу по итогам соответствующей экспертизы. Если ответ будет положительный, то план о поэтапном отказе Германии от ядерной энергии к концу этого года будет заморожен.