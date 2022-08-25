Голландия: слишком много беженцев

Голландские власти расследуют смерть трехмесячного ребенка в переполненном помещении Центрального агентства страны по приему соискателей убежища. Представители Красного Креста рассказывают о бесчеловечных условиях жизни эмигрантов, прибывающих в Нидерланды.

Николь ван Батенбург, Красный Крест:

— Все здесь изменилось в сравнении с тем, когда я была здесь в первый раз. Обстановка совсем другая. Здесь действительно грязно. На земле много мусора. Когда ходишь вокруг туалетных кабин, там очень воняет. Это просто ужасно неприятно для людей и, конечно, небезопасно.

Сотни человек вынуждены ночевать буквально в грязи, а многочисленные миграционные центры не в силах удовлетворить даже минимальные потребности своих обитателей

Джудит Саргентини, Врачи без границ:

— Я сравниваю это с тем, что мы видели на греческих островах. Это тоже Европейский Союз, тоже позор, но в Нидерландах. Если 700 человек спят здесь ночью в грязи, то того, что мы делаем, никогда не будет достаточно.

Центр не в силах обеспечить беженцев элементарным: чистой питьевой водой и питанием. У людей нет возможности принять душ и получить медицинскую помощь. Представитель Центрального агентства по приему соискателей убежища заявил, что в настоящий момент у них нет ресурсов. Система переполнена мигрантами, а финансирование все время сокращается.