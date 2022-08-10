Нидерланды: Яан Роозе прошел по канату между двумя небоскребами

Канатоходец Яан Роозе пересек реку Ньиве-Маас в Роттердаме на высоте в более чем 150 метров. Эстонец прошел по канату шириной всего лишь в два сантиметра между двумя небоскребами в нидерландском городе. Путь длиной в 625 метров включал в себя резкий спуск под углом 24 градуса и занял у спортсмена 49 минут.

"Когда я начал идти по канату, первая секция была ветреной и казалась очень сложной. Ветер постоянно дул сбоку, иногда прекращаясь. Получается, что меня бросало в воздухе то вверх, то вниз, то влево, то вправо. Я ожидал, что последние двести метров станут самыми сумасшедшими, потому что наклон был очень сильным, около 24 градусов, но оказалось, что это была самая простая часть. Ветер стал лучше. Конечно, к тому времени я уже устал, все мои мускулы болели", — рассказал Яан Роозе.