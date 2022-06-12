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Нидерланды

Нидерланды взялись за оксиды азота

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 Euronews
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Нидерланды взялись за оксиды азота
Нидерланды взялись за оксиды азота   -   Авторское право  Eurovision

В Нидерландах фермеры возмущены планами введения более жёстких мер по резкому сокращению выбросов оксидов азота. В пятницу правительство страны представило планы сократить эти выбросы на 70%, а в ряде мест сокращение должно составить 95%. Такие меры принимаются для защиты окружающей среды. В правительстве говорят о «неизбежном переходе». Так в частности считает Христианна Ван дер Вал-Зеггелинк, министр природы и азота Нидерландов:

– Нужно значительно сократить выбросы азота, а в сельскохозсекторе, к сожалению, их объёмы очень велики. Для сокращения выбросов сделано уже многое, но всё же этого недостаточно. Их нужно сократить гораздо сильнее.

Многомиллиардной сельскохозяйственной отрасли страны грозят серьёзные потрясения. В этой небольшой стране с населением 17,5 миллионов человек, насчитывается почти 4 миллиона голов крупного рогатого скота, 12 миллионов свиней и 100 миллионов кур. Нидерланды занимают второе после США место в мире по объёмам экспорта сельскохозпродукции. И фермерам не по душе предстоящие перемены, о чём говорит Шаак ван дер Так, глава Ассоциации сельского хозяйства и садоводства Нидерландов:

– Члены нашей ассоциации говорят, что с них довольно, что это перебор. И мы намерены предпринять соответствующие действия, и в достойной манере дать понять, что эти планы неприемлемы.

Устойчивое развитие, смена места деятельности или её прекращение – вот выбор, вставший перед местными фермерами, которым выделено 24,3 миллиардов евро в виде субсидий. Согласно принятым планам, к 2030 году выбросы оксидов азота должны сократиться на 50%.