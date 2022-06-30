Украинские беженцы жалуются на трудности в Испании

Валентина Касьян с двумя детьми, бабушкой и тетей покинула Киев в начале июня и смогла добраться до Испании. Но там им оказалось негде жить.

"Неделю мы жили в отеле в Посуэло, а потом с чемоданами, с детьми с утра до ночи искали, где переночевать, где поесть, куда поехать, к кому обратиться, в какую организацию", — рассказывает девушка.

Разные ассоциации отправляли их то в провинцию Оренсе в Галиции, то в Виторию в Стране Басков, но нигде не было мест, и семья возвращалась в Мадрид.

"Честно говоря, в Испании не безопаснее, чем в Украине. Мы даже думали вернуться, потому что мы рассчитывали на помощь, а в результате просто оказались на улице в чужой стране без денег, без еды, без крыши над головой. Очень опасно. Маленькие дети и, вообще, стрессово", — говорит Валентина Касьян.

Дом для семьи Валентины нашел фонд Fundación Madrina. В его колл-центр звонят и нуждающиеся в помощи украинки, и семьи, принявшие их, — с жалобами.

"Эта семья живет с нами три месяца, счета за электричество и воду сильно возросли. Мы больше не можем о них заботиться", — цитирует сотрудница фонда Fundación Madrina Анастасия Львова один из таких звонков.

"С начала войны в Испанию прибыли около 125 тысяч украинских беженцев. Правительство анонсировало помощь в размере 400 евро начиная с июля для тех, кто оказался за пределами системы приема беженцев", — передает корреспондент Euronews Карлос Марласка.

При этом в фонде считают, что самое важное — помочь украинцам устроиться на работу.

"Этим работникам нужно помочь сразу же встроиться в испанский рынок труда, их квалификация должна быть немедленно признана, а компании, нанимающие их, нужно привлекать возможностью получить налоговый вычет", — считает президент фонда Fundación Madrina Конрадо Хименес.

Министерство интеграции, социального обеспечения и миграции Испании отрицает, что какие-то украинские семьи не получили жилье. Согласно заверениям ведомства, в стране достаточно мест для размещения беженцев.