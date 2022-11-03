ООН: 14 млн украинцев покинули свои дома с начала войны

ООН: 14 млн украинцев покинули свои дома с начала войныКомментарии
Около 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома с начала российского вторжения, что стало "самым быстрым и крупнейшим перемещением лиц за последние десятилетия".
Так оценил ситуацию Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
При этом он отметил, что Европа достойно справляется с кризисом.
Поскольку украинцам предстоит встретить "одну из самых суровых зим в чрезвычайно сложных условиях", в частности из-за продолжающихся российских атак на гражданскую и критически важную инфраструктуру, Гранди признал, что гуманитарный ответ выглядит как "капля в море потребностей".
При этом верховный комиссар ООН отметил, что не стоит забывать и о других странах, сталкивающихся с массовым перемещением лиц, среди них Эфиопия, Афганистан, Сирия, Мьянма и Демократическая Республика Конго,
По словам Гранди, мир должен уделять им внимание на более справедливой основе.