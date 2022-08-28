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мир

Германия: активисты проехали по двум автобанам на велосипедах

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 Euronews
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Тысячи велосипедистов проехали по автобанам из Франкфурта в Висбаден
Тысячи велосипедистов проехали по автобанам из Франкфурта в Висбаден   -   Авторское право  DEZDF via EBU

В Германии автобан на несколько часов превратился в велодорожку: около 8500 активистов на двухколесном транспорте проехали от Франкфурта до Висбадена по трассам А648 и А66. На это время дороги пришлось закрыть, что даже одобрил административный суд земли Гессен, отклонив жалобу компании-владельца автобанов.

Необычная демонстрация была организована в рамках инициативы Verkehrswende Hessen: в финале велопробега министр транспорта земли Тарек аль-Вазир принял у активистов подписи в поддержку референдума по принятию нового закона, который сделал бы местный трафик более "зеленым".