Германия: активисты проехали по двум автобанам на велосипедах

В Германии автобан на несколько часов превратился в велодорожку: около 8500 активистов на двухколесном транспорте проехали от Франкфурта до Висбадена по трассам А648 и А66. На это время дороги пришлось закрыть, что даже одобрил административный суд земли Гессен, отклонив жалобу компании-владельца автобанов.

Необычная демонстрация была организована в рамках инициативы Verkehrswende Hessen: в финале велопробега министр транспорта земли Тарек аль-Вазир принял у активистов подписи в поддержку референдума по принятию нового закона, который сделал бы местный трафик более "зеленым".