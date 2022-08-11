В КНДР заявили о полной победе над коронавирусом

Власти Северной Кореи объявили о полной победе над коронавирусом: по словам Ким Чен Ына, за последние две недели в стране не было зафиксировано ни одного нового случая "лихорадки" — так в КНДР называют ковид-19.

Сестра северокорейского лидера, Ким Ё Чжон, сообщила, что и сам Ким Чен Ын перенёс болезнь — но не мог прилечь ни на минуту в заботах о своём народе. Ким Ё Чжон не исключила, что вирус мог проникнуть в страну из Южной Кореи, и пригрозила соседям "не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей".

О первых случаях заражения коронавирусом власти КНДР сообщили в мае. По официальным данным, симптомы "лихорадки" были выявлены у 4,8 миллиона человек, 74 пациента скончались.

Западные эксперты подвергают заявления Пхеньяна сильному сомнению: по их словам, учитывая тяжёлое состояние здравоохранения и полное отсутствие вакцин, невозможно было справиться с ковидом за столь короткий срок.