Берлин согласовал крупнейший пакет помощи пострадавшим от инфляции

Правительство Германии после нескольких недель дебатов согласовало третий и самый крупный пакет помощи гражданам, страдающим от инфляции и роста цен на энергию. Объём программы — 65 миллиардов евро, вдвое больше, чем два предыдущих пакета, вместе взятых.

Среди потенциальных источников средств на эту программу — введение давно обсуждаемого налога на сверхприбыли мегакорпораций.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Мы используем полученные в процессе многие-многие-многие миллиарды евро для того, чтобы облегчить бремя граждан страны, чтобы они точно смогли получить определенное количество электроэнергии по сниженным ценам".

Проект предусматривает единовременные выплаты студентам и пенсионерам, увеличение пособий на детей, пересмотр системы льготных абонементов на общественный транспорт, а также будет введён запрет на отключение потребителей, которые не могут оплатить счёт за энергию.

В Берлине обещают, что "третий пакет" поможет уязвимым группам населения, но в то же время сохранится стимул экономить свет.