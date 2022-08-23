Чемпионат по футболу без зрителей

Несмотря на войну, в Украине стартовал чемпионат по футболу Премьер-лиги сезона 2022 года. В матче открытия на Олимпийском стадионе в Киеве команды из разрушенных боями городов - донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист 1925" играли на пустой арене.

Мнения футбольных болельщиков о необходимости проведения чемпионата разделилось:

— Я не думаю, что сейчас подходящее время для футбольного чемпионата. Это небезопасно для футболистов, и это игра без зрителей. Футбол для зрителей и футбольных фанатов, а их не пускают на стадион. Так что я думаю, что это неправильное решение.

— Футболисты не готовы воевать. Пусть играют в футбол, пусть помогают армии игрой.

Украина находится на военном положении. В преддверии праздника Дня Независимости из-за опасений возможных российских ракетных обстрелов в стране запрещены все массовые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.