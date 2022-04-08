Война и футбольная мечта

Максиму Михальченко - 14 лет. Месяц назад он покинул свой родной Львов. Родители отправили его за границу, чтобы спасти от войны, а сами остались на Украине помогать согражданам.

Парень прибыл в Италию всего с несколькими вещами в сумке, но он не мог не взять с собой футбольные бутсы.

Максим Михальченко, украинский беженец:_ "Я очень высокий. Когда я начал играть в футбол, то на тренировках решил стать вратарем, потому что всегда был очень высоким"._

Небольшой, но очень активный футбольный клуб в пригороде Болоньи, в центре Италии, гостеприимно встретил Максима и предложил ему тренироваться со своей молодежной командой.

Максим Михальченко: "Я мечтаю сделать большую карьеру в футболе. Я очень этого хочу".

Паола Сперони, менеджер футбольного клуба "Progresso Calcio": "Я сказала ему: "Давай купим тебе футбольные бутсы и вратарские перчатки", но он мне ответил, что бутсы у него уже есть. Я была очень удивлена тому, что среди совсем немногих вещей, которые он взял с собой, оказались бутсы. Так мы поняли, насколько для него важен футбол: это не просто хобби".

Лука Паламара, Euronews:_ "У Максима есть мечта: стать футболистом. И хотя этот молодой человек еще не стал профессионалом, он уже продемонстрировал мужество и стойкость, которые однажды смогут помочь ему осуществить свою мечту"._

Сейчас Максим живет в доме бывшего одноклассника своей матери, и его интеграция в новый мир проходит хорошо.

Максим Михальченко: "Сейчас я учусь в школе, в итальянской школе. Это очень хорошая школа. Мои одноклассники самые лучшие и очень симпатичные ребята".

Паола Сперони:_ "Я очень полюбила его. Я даже не могу думать о том, что в будущем он, возможно, уедет. Потому что сейчас он один из членов нашей семьи. Но, конечно, я надеюсь, что он скоро сможет вернуться и воссоединиться со своей семьей"._

Максим не знает, что его ждет в будущем и когда он снова сможет увидеть своих родителей, но сейчас он усердно тренируется, чтобы стать настолько хорошим вратарем, насколько это возможно.