Футболисты встают с колен: игроки АПЛ не будут проводить антирасистские акции перед каждым матчем

Футболисты Английской премьер-лиги больше не будут вставать на колено перед каждым матчем. Этот антирасистский жест они использовали в качестве знака поддержки движения Black Lives Matter, которое получило широкое распространение после смерти Джорджа Флойда в США в мае 2020 года.

Но сейчас капитаны английских клубов решили, что игроки будут преклонять колено, только перед некоторыми матчами, такими как финал Кубка, чтобы подчеркнуть значимость акции.

"Мы продолжим демонстрировать солидарность во имя общего дела, - говорится в заявлении капитанов. - Мы по-прежнему привержены искоренению расовых предрассудков и построению инклюзивного общества".

Широко известный жест был вдохновлен игроком Лиги американского футбола США Колином Каперником, который в 2016 году встал на колено во время исполнения национального гимна, выразив таким образом протест против угнетения темнокожих.

В новом сезоне игроки Английской премьер-лиги будут вставать на колено перед первым и последним матчами, а также перед встречами, которые пройдут под девизом "Нет места расизму" в октябре и марте.