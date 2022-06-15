Чемпионат мира по футболу 2022: без России и Италии, но с Коста-Рикой

Сборная Коста-Рики стала последней командой, прошедшей отбор на чемпионат мира по футболу в Катаре, обыграв с минимальным счётом сборную Новой Зеландии.

Мундиаль начнётся 21 ноября с группового этапа, на котором выступят 32 команды в 8 группах. В числе участников не будет России. Из-за войны в Украине ФИФА и УЕФА отстранили россиян от международных соревнований.

Европейский футбол будет представлен среди прочего сборными Англии, Бельгии, Германии, Испании, Франции и Хорватии.

Путёвка на чемпионат мира во второй раз подряд не досталась итальянцам. А во вторник "Скуадра Адзурра" потерпела разгромное поражение от сборной Германии в Лиге наций, пропустив 5 голов и забив только 2.

Выбор Катара в качестве принимающей стороны вызвал критику не только из-за непривычной для спортсменов жары, но и из-за обвинений в коррупции, а также из-за гибели нескольких тысяч рабочих, строящими стадионы.

Amnesty Internationalобвиняет ФИФА в том, что Дохе предоставили право проведения чемпионата, не требуя гарантий соблюдения прав человека.

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