Футболка за 9 миллионов долларов

Футболку знаменитого Диего Марадоны, в которой он был одет, когда забил легендарный гол "Рукой Бога" продали на аукционе за рекордные 9 миллионов,280 тысяч долларов.

«Пожалуй, это самая желанная для коллекционеров спортивная футболка, которая когда-либо выставлялась на торги», — сказал представитель Sotheby’s

В течение 35 лет футболка принадлежала Стиву Ходжу, бывшему полузащитнику сборной Англии. Марадона обменялся с ним вещами в конце футбольного матча после матча ¼ чемпионата мира 1986 года.

Указанная стоимость оказалась самой высокой из когда-либо заплаченных за футболку

Прошлый рекорд принадлежал футболке бейсболиста из клуба «Нью-Йорг Янкис» Бэйба Рута которую он носил в 1928–1930 годах. Она была продана за 5,6 млн. долларов около 3 лет назад.

Футболист Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года. Ему было 60 лет.