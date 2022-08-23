Церемония прощания с Дарьей Дугиной

Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной, дочерью основателя неоевразийства, философа Александра Дугина, состоялась в Москве. Гражданская панихида прошла в телецентре "Останкино". Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля, в котором ФСБ обвинила украинские спецслужбы.

— Потеря ребенка - это самая высокая цена, которую приходится платить. Она может быть оправдана только самым высоким достижением - нашей победой. Она жила ради победы. И она погибла во имя победы - нашей русской победы, нашей истины, нашего Православия, нашей страны, нашей державы Александр Дугин, отец Дарьи Дугиной

Сергей Миронов, депутат:

— И исполнители, и заказчики - а заказчики находятся в Киеве, и один из заказчиков лично господин Зеленский. Они обязательно предстанут перед судом Международного трибунала. Фашистская гадина должна быть уничтожена в своем логове. Логово находится в Киеве. И полная денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного фашистского режима Зеленского.

По версии ФСБ, российскую журналистку убила гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной. В целях организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция" где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.

Для наблюдения за Дубиной она использовала Mini Cooper, на котором при въезде в Россию стояли номера самопровозглашенной ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - Казахстана - 172AJD02, а при выезде в Эстонию Украины - AH7771IP.

Украинская сторона отрицает свою причастность к убийству Дарьи Дугиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что это первый из серии терактов, подготовленных российскими спецслужбами для повышения общественной поддержки войны и необходимости дальнейшей мобилизации.