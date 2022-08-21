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Сомали

Теракт в отеле в Сомали: число погибших увеличилось до 30 человек

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 Euronews
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Сомалийский солдат патрулирует территорию вокруг отеля Hayat в Могадишо, Сомали. 20 августа 2022.
Сомалийский солдат патрулирует территорию вокруг отеля Hayat в Могадишо, Сомали. 20 августа 2022.   -   Авторское право  Farah Abdi Warsameh/AP

Число погибших в результате теракта в отеле в Сомали увеличилось до 30 человек. Десятки получили ранения, сообщает местное издание Somali Guardian. В пятницу боевики из радикальной исламской группировки "Аш-Шабаб" захватили отель Hayat в столице страны Могадишо, где часто проводят встречи федеральные чиновники, и удерживали его больше суток. Среди погибших — спикер парламента Сомали и владелец отеля.