Теракты 13 ноября 2015: "Нужно возвращаться к нормальной жизни"

Этого ждали почти семь лет: двадцати подозреваемым в крупнейшей серии терактов в истории современной Франции наконец вынесен приговор.

Единственный выживший из напавших на парижан 13 ноября 2015 года террористов Салах Абдеслам был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному тюремному заключению без возможности освободиться досрочно — высшей мере наказания во французском уголовном праве.

Другие 18 подсудимых были приговорены к тюремным срокам длиной от четырех до 30 лет. Это люди, которые не принимали непосредственного участия в реализации терактов, но занимались поставками оружия и помогали террористам скрываться.

Фарид Хархач — единственный, кто был признан невиновным в терактах. Он был посредником изготовителей фальшивых документов, которые позволили террористам приехать из Сирии в Европу и снять квартиры. Он вышел на свободу в зале суда, так как уже провел в тюрьме два года.

"Разнообразие приговоров показывает, что каждый из них был вынесен индивидуально, как это и должно быть", — говорит пострадавшая на стадионе "Стад-де-Франс" Катрин Орсенн.

"Важно, что это был незабываемый процесс, очень насыщенный: и в том, что касается правосудия, и в том, что каждый смог высказаться", — считает отец погибшего в ресторане Belle Equipe Виктора Муньоса Хосе Муньос.

"Я удовлетворен приговором. Я, как и многие люди, думаю, что он справедливый. Не нужно преувеличивать и просить большего. Он был вынесен в соответствии с законом, и это хорошо", — уверен выживший в нападении на концертный зал "Батаклан" Тьерри.

"В понедельник я возвращаюсь на работу. Думаю, понадобится несколько недель, чтобы вернуться в прежнее русло, начать жить дальше и проанализировать то, что я здесь испытал. Но нужно возвращаться к нормальной жизни", — говорит выживший в нападении на концертный зал "Батаклан" Бруно Понсе.

В серии терактов 13 ноября 2015 года в концертном зале "Батаклан", на стадионе "Стад-де-Франс" и на террасах нескольких ресторанов Парижа погибли 130 человек. Более двух тысяч считаются пострадавшими.