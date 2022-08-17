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Испания

В Каталонии вспоминают жертв терактов 2017 года

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 Alexander Kazakevich
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Жители каталонской столицы и родственники убитых и раненых принести белые гвоздики к мемориалу, установленному на улице Рамбла
Жители каталонской столицы и родственники убитых и раненых принести белые гвоздики к мемориалу, установленному на улице Рамбла   -   Авторское право  JOSEP LAGO/AFP

В Барселоне состоялась церемония в память о жертвах и пострадавших в ходе терактов в Каталонии.

Ровно пять лет назад фургон, которым управлял террорист, наехал на пешеходов на главной туристической артерии города – Рамбла. Тогда погибли 15 человек. Ещё один человек скончался от полученных ранений в результате аналогичного нападения в курортном городе Камбрильс на юге региона.

В общем сложности, в ходе атаки, организованной джихадистской группировкой, пострадали более 130 человек.