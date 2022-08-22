Тест Санны Марин на наркотики оказался отрицательным. В частности в организме премьер-министра Финляндии не было обнаружено амфетамина, барбитуратов, бензодиазепинов, марихуаны, декстропропоксифена, фенциклидина, кокаина, метадона и опиатов.

Санна Марин решила добровольно и за свой счет сдать анализы после того, как в интернете появились видео, на которых она танцует и веселится с финскими знаменитостями — сначала дома, а затем в ночном клубе Хельсинки. В одном из роликов слышно слово "jauhojengi" — так на финском сленге могут называть компанию, употребляющую наркотики.

Санну Марин раскритиковали еще и из-за того, что в день вечеринки она не не была в отпуске, а значит её обязанности никто не исполнял.

После появления в сети видеозаписей премьер Финляндии признала, что пила легкий алкоголь, но заявила, что никогда не употребляла запрещенные вещества.