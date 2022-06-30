Новый закон о СМИ: "зеркальные меры"

Государственная дума РФ приняла закон о зеркальных мерах на дискриминацию российских СМИ в других странах. Согласно документу, генпрокуратура сможет запрещать иностранным массмедиа деятельность в России, а также приостанавливать лицензию российских СМИ сроком до трех месяцев за публикацию недостоверных сведений.

При повторном нарушении этот срок увеличивается до полугода, а регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено.

Иностранные журналисты, в соответствии с новым законом, могут быть лишены аккредитации в случае проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.

В новую редакцию закона внесены также изменения, касающиеся освобождения от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности. Теперь журналистам в ряде случаев предстоит нести ответственность – в частности за распространение фейков о российской армии.