Атака беспилотника в Севастополе

Очередной инцидент в аннексированном Севастополе: на крышу штаба Черноморского флота упал беспилотник. Пророссийские власти города утверждают, что дрон удалось сбить.

"Существенных разрушений нет, никто не пострадал. Все службы сейчас на месте, ведутся следственные действия. Прошу сохранять спокойствие, в городе всё под контролем, работа всех служб усилена," – заявил назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее чиновник говорил, что российским военным не удалось попасть в БПЛА.

31 июля штаб российского флота уже был атакован беспилотником, во дворе здания прогремел взрыв.Тогда сообщалось о 6 пострадавших, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ. В августе в разных районах полуострова произошла серия взрывов и пожаров на военных объектах.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенковзаявил об ударе военно-космических войск по населенному пункту Андреевка в Харьковской области, в результате которого погибли более ста военнослужащих, среди которых, как утверждают в ведомстве, около 20 иностранных наёмников.

В Киеве на Крещатике выставили уничтоженную технику российской армии в преддверии Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа. Массовых мероприятий в столице не ожидается, власти опасаются возможных обстрелов.