Запорожская АЭС: угроза аварии "растет с каждым днем"

Риск аварии на Запорожской атомной электростанции "растет с каждым днем", заявил в воскресенье мэр города Энергодара Дмитрий Орлов. В телефонном разговоре с журналистами AFP он назвал происходящее "настоящим ядерным терроризмом" со стороны России, который "может закончиться непредсказуемо в любое время".

"Риски возрастают с каждым днем (...) Минометный обстрел АЭС ведется днем и ночью из оккупированных сел. Ситуация серьезная, и самое тревожное, что нет процесса деэскалации", - сказал он.

Энергодар, как и электростанция, были оккупированы российскими войсками в начале марта. Орлов эвакуировался в Запорожье, крупнейший город региона. По его словам, Энергодар начали обстреливать в последние 24 часа, "чего раньше никогда не было". В воскресенье в результате обстрела погиб 45-летний мирный житель.

"Ограничьте свое присутствие на улицах Энергодара! Мы получили информацию о новых провокациях со стороны российских оккупантов, - говорится в сообщении украинского атомного агентства "Энергоатом" в Telegram. - По сообщениям жителей, в направлении станции снова ведется обстрел. Интервал между началом и появлением выстрелов составляет 3-5 секунд".

"Конечно, мы волнуемся, АЭС-то находится рядом, - говорит Виктор Шабанин, 57-летний житель села Вышетарасовка, расположенного на другом берегу Днепра. - Когда окна взрываются, ударная волна часто идет в нашу сторону. Поэтому мы рискуем получить радиацию, которая также распространяется через воду".

Жители Запорожья отдыхают на берегу Днепра 14 августа 2022. В городе растут опасения ядерной угрозы. AFP

"Ядерный шантаж"

В субботу вечером украинская военная разведка сообщила, что "российские оккупанты обстреливают завод (...) из близлежащего села Водяное, расположенного на правом берегу Днепра", реки, разделяющей контролируемые Россией и Украиной территории.

Один из ударов повредил насосную станцию, другой "привел к частичному уничтожению пожарной части, отвечающей за безопасность АЭС", отмечает украинская разведка. Российские оккупационные власти обвинили в обстрелах украинские силы.

"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", - написал в своем телеграм-канале член пророссийской администрации Владимир Рогов, не сообщив о жертвах и разрушениях.

Первый удар, нанесенный 5 августа, задел трансформатор высоковольтной линии электропередач, что вызвало автоматическую остановку реактора №3 крупнейшей в Европе атомной электростанции и запуск ее аварийных генераторов.

В субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее "российским шантажом", обвинив Москву в использовании завода в качестве базы для нападения, чтобы украинская армия не смогла нанести ответный удар. Он призвал к "новым санкциям против России", чтобы "обесточить российскую ядерную промышленность".

В своем ежедневном обращении в воскресенье Зеленский сообщил, что "в ближайшее время парламент Украины должен будет принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации".

Обращаясь к россиянам, он сказал: "Когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете (войну - прим. ред.)".

Призыв демилитаризовать зону

Вид на Энергодар со стороны Днепра, котролируемой украинскими властями. AFP

Взрыв на АЭС вызвал опасения ядерной катастрофы, что побудило Совет Безопасности ООН провести заседание в четверг. Украинские власти призвали к демилитаризации территории и выводу российских войск.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал стороны допустить специалистов агентства на территорию АЭС. "Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы", - подчеркнул он.

Накануне ЕС совместно с представителями 42 стран призвал Россию вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции. "Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ",— говорится в совместном заявлении.

На юге Херсонской области Украина заявила, что практически изолировала российские войска, размещенные на западном берегу Днепра. В результате обстрелов три моста в этом районе вышли из строя.

"Единственным средством переправы через реку для оккупантов являются понтоны у Антоновского моста, но они не смогут полностью обеспечить их потребности в технике и боеприпасах", - сказал депутат регионального парламента Сергей Хлань.

Хлань считает, что Россия переводит свои командные центры с правого берега реки на левый, "понимая, что в случае эскалации они не смогут быть эвакуированы вовремя". По его оценкам, на правом берегу реки находилось 20 тыс. российских солдат, которые все еще могут "переправиться на другую сторону пешком по поврежденным мостам".