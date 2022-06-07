МАГАТЭ беспокоит Запорожская АЭС

МАГАТЭ беспокоит Запорожская АЭСКомментарии
МАГАТЭ работает над отправкой международной группы экспертов в Украину для проверки ядерной безопасности удерживаемой Россией Запорожской АЭС. Об этом сообщил в понедельник в Вене глава агентства Рафаэль Гросси.
Он добавил, что украинские власти обратились к нему и Генеральному секретарю ООН с просьбой "добиться освобождения" объекта - крупнейшей атомной электростанцией в стране и Европе - выразил серьёзные опасения в связи с условиями труда на Запорожской АЭС.
Гросси подчеркнул, что продолжает оказывать давление на руководство России, чтобы получить доступ к заводу, который был повреждён в результате боевых действий в начале марта.
В МАГАТЭ опасаются, что Запорожскую АЭС ждёт судьба Чернобыльской, которую российские войска оккупировали в течение пяти недель и, по сообщениям местных жителей, повредили станцию, разграбив ключевые материально-технические средства, включая программное обеспечение.