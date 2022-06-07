МАГАТЭ беспокоит Запорожская АЭС

МАГАТЭ работает над отправкой международной группы экспертов в Украину для проверки ядерной безопасности удерживаемой Россией Запорожской АЭС. Об этом сообщил в понедельник в Вене глава агентства Рафаэль Гросси.

Он добавил, что украинские власти обратились к нему и Генеральному секретарю ООН с просьбой "добиться освобождения" объекта - крупнейшей атомной электростанцией в стране и Европе - выразил серьёзные опасения в связи с условиями труда на Запорожской АЭС.

Украинский регулятор сообщил нам, что они потеряли контроль над ядерным материалом. Только на прошлой неделе украинские власти заявили, что их цепочка поставок прервана. Деятельность по cохранению внутреннего барьера защищённости реактора не ведётся Рафаэль Гросси глава МАГАТЭ

Гросси подчеркнул, что продолжает оказывать давление на руководство России, чтобы получить доступ к заводу, который был повреждён в результате боевых действий в начале марта.

В МАГАТЭ опасаются, что Запорожскую АЭС ждёт судьба Чернобыльской, которую российские войска оккупировали в течение пяти недель и, по сообщениям местных жителей, повредили станцию, разграбив ключевые материально-технические средства, включая программное обеспечение.